Число жертв при обстреле ВСУ в Токмаке увеличилось

Число погибших при обстреле города Токмак Запорожской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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По словам Балицкого, оперативные службы продолжают разбор завалов после атаки ВСУ на город. Губернатор рассказал, что за прошедшую ночь спасатели нашли тела еще двух человек. Таким образом, количество погибших в результате обстрела увеличилось до 8 человек, среди которых два ребенка.

По официальной информации, 13 пострадавших госпитализированы в Токмакскую городскую больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Потерявшим жилье людям будет предоставлено временное жилье, оказана материальная помощь.

«Нахожусь на прямой связи с администрацией города Токмака и всеми экстренными службами», — подытожил Балицкий.

4 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой квартал в городе Токмак Запорожской области, снаряд попал в один из частных домов. Удар был нанесен около 16:00 по московскому времени.