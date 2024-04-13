Британский генерал предрек Украине поражение в 2024 году

Бывший командующий Объединенными вооруженными силами Великобритании генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что Украина может потерпеть поражение в 2024 году. Его слова передает «Би-би-си».

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«Украина может прийти к выводу, что она не сможет победить. И когда дело дойдет до этого, зачем людям хотеть продолжать сражаться и умирать, просто защищая то, что невозможно защитить?» — высказался военный.

По его словам, Украина страдает от нехватки боеприпасов, личного состава и средств противовоздушной обороны. Россия тем временем, как отметил Бэрронс, пользуется преимуществом пять к одному в артиллерии, боеприпасах и избытке людей, подкрепленным использованием новейшего оружия.

«В какой-то момент этим летом мы ожидаем увидеть крупное российское наступление (...). И если это произойдет, мы рискуем столкнуться с тем, что российские войска прорвутся и затем вторгнутся в районы Украины, где украинские вооруженные силы не смогут их остановить», — заключил Бэрронс.

Ранее журналист британской газеты Evening Standard Роберт Фокс заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к лету. По его словам, ВСУ уже потеряли 385 тысяч военных.