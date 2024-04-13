Сальдо оценил возможность распада Украины
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал возможность распады Украины. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.
Сальдо назвал распад Украины вероятным развитием событий и подчеркнул, что в текущей реальности страна идет к войне с Россией. Он уточнил, что в этом заключается сущность республики как «Антироссии».
Сальдо ответил на слова Зеленского о новом контрнаступлении
«Такая Украина существовать не может и не должна», — призвал он.
Ранее Сальдо рассказал, что иностранные наемники в оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части региона служат в заградительных отрядах.
«На первую линию не лезут, стараются прятаться за спинами менее ценных, как они считают, граждан Украины», — уточнил он.
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