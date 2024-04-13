$93.44-0.2899.73-0.95
Войти в почту

Сальдо оценил возможность распада Украины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал возможность распады Украины. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Сальдо оценил возможность распада Украины
© globallookpress.com

Сальдо назвал распад Украины вероятным развитием событий и подчеркнул, что в текущей реальности страна идет к войне с Россией. Он уточнил, что в этом заключается сущность республики как «Антироссии».

Сальдо ответил на слова Зеленского о новом контрнаступлении

«Такая Украина существовать не может и не должна», — призвал он.

Ранее Сальдо рассказал, что иностранные наемники в оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части региона служат в заградительных отрядах.

«На первую линию не лезут, стараются прятаться за спинами менее ценных, как они считают, граждан Украины», — уточнил он.
Военные новости
Владимир Сальдо
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости