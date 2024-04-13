Депутат заявил о покушении ВСУ в Запорожской области

Участвующий в спецоперации на Украине депутат Государственной думы Олег Колесников рассказал о покушении на него в Запорожской области.

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«Удар пришёлся днём. В этот момент мы просто уехали на работу. По счастливой случайности нас здесь не оказалось. Но, по всей видимости, за нами следили», — цитирует его РИА Новости.

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров выразил уверенность, что за покушением на его жизнь на севере Москвы стоит киевский режим.