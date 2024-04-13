Киев признал факт добровольного оставления позиций на фронте подразделением ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность амнистии для дезертировавших из своих частей военнослужащих, признал факт добровольного оставления одним из подразделений вооруженных сил страны позиций на передовой, в результате чего другие украинские военные попали в окружение.

"Были люди, не буду говорить, где, потому что будет понятно, что произошло. Но представьте себе, что люди проговорили между собой и какой-то коллектив [подразделения] ушел со своего места. И из-за того, что он ушел, - а линия фронта длинная и расстояние между одной ротой и другой может быть немаленьким - и они ушли, и [в результате] окружили большое количество людей", - сказал он в разговоре со студентами вузов Черновцов, видеозапись встречи размещена на YouTube-канале офиса главы государства.

Зеленский утверждал, что один человек "смог нажать на свое окружение и запугать его, и они отошли". При этом часть попавших в окружение украинских военнослужащих погибли, а остальные оказались в плену, добавил он.

Попадающие в плен к российским силам украинские военнослужащие и наемники часто сообщают о том, что ВСУ бросают раненых бойцов на поле боя. Анализируя действия ВСУ в Авдеевке, которая была освобождена ВС РФ в середине февраля, отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что украинские солдаты попадали там в плен из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона, что сделало невозможной эвакуацию раненых с поля боя. Кривонос добавил, что эта проблема в ВСУ является системной.