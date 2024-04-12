СМИ сообщили об отказах стран ЕС предоставлять Украине комплексы Patriot
На сегодня Киев пытается убедить отдать свои установки Испанию, Польшу и Румынию.
«Им нужно всего семь батарей. Но тут всё сложно», — пишет британская Financial Times.
Во вторник глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Киев «отчаянно просит» у сообщества срочно выделить ей Patriot.
По словам главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы, традиционные методы «вежливой и тихой» дипломатии в этом вопросе не позволили добиться результатов, поэтому необходимо использовать другие методы.