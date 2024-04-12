Сальдо ответил на слова Зеленского о новом контрнаступлении

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил готовность региона к контрнаступлению ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Комментируя слова Владимира Зеленского о планах по новому контрнаступлению, Сальдо рассказал о мощной обороне в Херсонской области.

«Вне зависимости от того, что там несет Зеленский, подразделения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении выстроили мощную оборону, разработали способы противодействия всем видам оружия противника, нашли и применяют тактические приемы, нейтрализующие любые поползновения киевских боевиков», — рассказал он.

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Сальдо также заявил, что планы Зеленского являются «пустыми заявлениями пропагандиста».

«Давайте не будем отталкиваться от пустых заявлений главаря киевского режима как от непреложной истины. Он, прежде всего, лгун и пропагандист — в плохом смысле этого слова. Правду в его словах искать бесполезно», — добавил он.

Ранее Сальдо заявил, что в Херсонской области за сутки сбили 77 беспилотников ВСУ.