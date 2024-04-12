«Хезболла» выпустила десятки ракет по Израилю

Более 50 ракет выпущены по Израилю со стороны Ливана за 20 минут. Об этом сообщает РБК со ссылкой на израильское СМИ.

В частности, в Армии обороны Израиля сообщили, что зафиксировали около 40 запусков с территории Ливана. Ракеты были направлены на север Израиля, часть из них ПВО Израиля удалось перехватить, остальные «упали на открытой местности». О пострадавших ничего не сообщалось.

Также ЦАХАЛ заявил о перехвате двух беспилотников «Хезболлах». В ответ Израиль нанес удары по ряду мест на юге Ливана, где находится движение.

В «Хезболла» подтвердили атаку на Израиль.

Напомним, что после начала палестино-израильского конфликта отношения Израиля и Ливана обострились. Последний выступил в поддержку Палестины и стал наносить удары по израильской территории. ЦАХАЛ в ответ обстреливает позиции «Хезболлах».