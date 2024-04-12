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«Хезболла» выпустила десятки ракет по Израилю

Более 50 ракет выпущены по Израилю со стороны Ливана за 20 минут. Об этом сообщает РБК со ссылкой на израильское СМИ.

«Хезболла» выпустила десятки ракет по Израилю
© РИА Новости

В частности, в Армии обороны Израиля сообщили, что зафиксировали около 40 запусков с территории Ливана. Ракеты были направлены на север Израиля, часть из них ПВО Израиля удалось перехватить, остальные «упали на открытой местности». О пострадавших ничего не сообщалось.

Также ЦАХАЛ заявил о перехвате двух беспилотников «Хезболлах». В ответ Израиль нанес удары по ряду мест на юге Ливана, где находится движение.

В «Хезболла» подтвердили атаку на Израиль.

Напомним, что после начала палестино-израильского конфликта отношения Израиля и Ливана обострились. Последний выступил в поддержку Палестины и стал наносить удары по израильской территории. ЦАХАЛ в ответ обстреливает позиции «Хезболлах».

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