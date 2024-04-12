В зоне СВО погиб актер театра "Аспект" Никита Локтаев

В зоне проведения специальной операции в возрасте 30 лет погиб актер касимовского театра "Аспект" Никита Локтаев. О смерти коллеги сообщили в самом театре.

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Обстоятельства случившегося в театре не назвали, указано лишь, что Локтаев скончался при исполнении воинского долга.

Судя по всему, Никита Локтаев не был профессиональным артистом и на сцену выходил для души.

Как следует из некролога, опубликованного в группе Кораблинакой средней школы имени Героя России И.Ф. Сарычева, Никита Локтаев по профессии фельдшер, он пять лет работал в Рязани на станции скорой медицинской помощи.

Обстоятельства складывались так, что Никита Локтаев не слишком часто выходил на сцену, но зрители запомнили его по роли в спектакле "Осада". В пандемию Никита Локтаев спасал пациентов с коронавирусом, а в октябре 2023 года отправился в зону боевых действий.