Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету

Успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты проведен с полигона Капустин Яр. Как сообщили в Минобороны России, результаты подтверждают высокую надежность российских ракет.

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"12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. <...> Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме", - сказали в ведомстве.

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Этот пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.