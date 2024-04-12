ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения, уничтожая украинские силы. Об этом в статье для The Print пишет бывший сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун Каточ.

"После невероятного провала украинского контрнаступления прошлым летом и недавнего освобождения Авдеевки российские силы продвигаются по всей многокилометровой линии фронта", - говорится в публикации.

ВСУ, считает Каточ, уничтожаются, и никакая помощь не сможет их спасти.

Стало известно о последствиях удара по расположению ВСУ в Сумах

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что предпринимаемые киевскими властями "мясные штурмы" и новые пакеты помощи от стран Запада не изменят ситуацию в конфликте на Украине.

Напомним, предыдущее контрнаступление ВСУ, которое киевские власти предприняли летом прошлого года, закончилось полным провалом. Украинские войска не смогли преодолеть даже первую линию обороны ВС РФ и понесли серьезные потери.

В начале апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что только с начала 2024 года ВСУ потеряли более 80 тысяч солдат, а также 14 тысяч единиц различного вооружения. По словам министра, в числе потерь украинской армии - свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин.