Азербайджан сообщил об обстреле позиций сил республики на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций армии республики на границе двух стран.

"12 апреля примерно в 16:50 (15:50 мск - прим. ТАСС) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, подразделениями ВС Азербайджана на указанном направлении "приняты адекватные ответные меры".