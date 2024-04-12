ВСУ пытались применить движущиеся манекены на Артемовском направлении

Боевики формирований киевского режима возле населенного пункта Часов Яр (Артемовское направление) решили применить человеческие манекены. Причем для имитации движения их связали канатом, а буксировкой, по всей видимости, должен был заниматься наземный дистанционно управляемый аппарат.

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Предполагается, что таким образом операторов российских беспилотников пытались спровоцировать на сброс имеющихся у них боеприпасов.

Правда, складывается впечатление, что замысел такой "операции" появился у не совсем адекватных людей. В результате наши бойцы уничтожили "буксир", и вся процессия была брошена на дороге.

Ранее вэсэушники уже демонстрировали изготовленные из дерева макеты орудий Д-20, минометов "Василек", танков, боевых машин пехоты различных типов, реактивных установок и др.