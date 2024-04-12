$93.72+0.50100.68-0.55
Войти в почту

ВСУ пытались применить движущиеся манекены на Артемовском направлении

Боевики формирований киевского режима возле населенного пункта Часов Яр (Артемовское направление) решили применить человеческие манекены. Причем для имитации движения их связали канатом, а буксировкой, по всей видимости, должен был заниматься наземный дистанционно управляемый аппарат.

ВСУ пытались применить движущиеся манекены на Артемовском направлении
© Российская Газета

Предполагается, что таким образом операторов российских беспилотников пытались спровоцировать на сброс имеющихся у них боеприпасов.

Правда, складывается впечатление, что замысел такой "операции" появился у не совсем адекватных людей. В результате наши бойцы уничтожили "буксир", и вся процессия была брошена на дороге.

Ранее вэсэушники уже демонстрировали изготовленные из дерева макеты орудий Д-20, минометов "Василек", танков, боевых машин пехоты различных типов, реактивных установок и др.

Военные новости