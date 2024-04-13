Некоторые европейские страны заявили, что не планируют отправлять Украине системы ПВО Patriot, аргументируя это тем, что им самим «необходимо сохранить обороноспособность».

Об этом пишет Financial Times.

«Киев лоббирует отправку на Украину систем Patriot из Польши, Румынии и Испании», — говорится в статье.

По данным газеты, Украине необходимо семь систем Patriot, однако, как отмечается в публикации, согласовать отправку «сложно».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не может передать системы ПВО Patriot Украине.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии ещё долго придётся поставлять оружие и боеприпасы Украине.