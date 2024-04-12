Французские наемники прибыли в ДНР

Первые военные из Французского Иностранного легиона прибыли в Славянск в ДНР. Об этом сказано в Telegram-канале «Военная хроника».

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По информации источника, в ДНР прибыла первая группа из 100 человек — специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений. Сообщается, что военные третьего полка легиона до этого прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Военная хроника» отмечает, что пока военные из иностранного легиона передвигаются по городу только в сопровождении бойцов ВСУ. Предполагается, что военнослужащие легиона будут содействовать в обороне Славянска.

Утром 12 апреля издание Le Figaro со ссылкой на французского чиновника, который участвовал в переговорах с украинскими властями сообщало, что украинская сторона просит французских чиновников помочь продержаться в 2024 году, чтобы в 2025-м начать новое наступление.

11 апреля президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Бержераке с главами компаний военно-промышленного комплекса страны потребовал ускорить переход к военной экономике.