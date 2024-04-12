Американский военный корреспондент Рассел Бентли, который работает в Донбассе, разыскивается в Донецке. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщили в пресс-службе МВД ДНР. Вечерняя Москва

«Разыскивается Бентли Рассел Боннер, 1960 года рождения, который 8 апреля 2024 года ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Lenta.ru

В Telegram-канале самого американца указано, что Бентли вместе с женой был в Петровском районе Донецка по личным делам и оказался близко от района обстрела со стороны ВСУ. Российская газета

Бентли приехал в Донбасс в 2014 году из США и вступил в ряды ополчения взяв позывной Техас. Принимал участие в ключевых сражениях в ходе конфликта. ТАСС