Пентагон пожаловался на удар Израиля по дипмиссии Ирана без уведомления США

Высокопоставленные представители Пентагона недовольны тем, что Израиль не уведомил США заранее о планируемом ударе по иранским объектам в Сирии, так как это повысило риски для американских военных на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет газета Washington Post.

Напомним, что 1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по генконсульству Ирана в Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено. Погибли 13 человек, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников КСИР – Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в соцсети X на иврите написал, что заставит Израиль раскаяться за удар по посольству в Дамаске. По данным экспертов, в Израиле сейчас мобилизуют ресурсы, чтобы отразить предполагаемый удар возмездия Тегерана.

Трое американских чиновников рассказали газете на условиях анонимности, что министр обороны США Ллойд Остин считает, что Израиль должен был проинформировать Пентагон о нанесении удара заранее.

«Министр обороны Ллойд Остин пожаловался своему израильскому коллеге на то, что Израиль не уведомил Соединенные Штаты перед нанесением удара по иранскому объекту в Сирии в этом месяце (…) В протоколе разговора Пентагона эти детали не раскрываются», - говорится в статье.

Американские официальные лица опасаются, что удар по Дамаску может «спровоцировать нападения иранских прокси» на американских военных в Ираке, Сирии или в других базах на Ближнем Востоке, отмечает газета.

Накануне постоянное представительство Ирана при ООН назвало условие отказа от ответа на израильский удар по консульству в Сирии. В постпредстве отметили, что это было бы возможно в том случае, если Совет Безопасности ООН выступит с осуждением израильской атаки.