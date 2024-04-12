Российские военные обратили в бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны» в Telegram-канале.

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«Бойцы группировки "Центр" поразили блиндажи ВСУ и обратили в бегство выживших боевиков», — говорится в публикации.

Кроме того, другая группа военных Вооруженных сил (ВС) России сбила украинский беспилотник «Баба-яга» — большой сельскохозяйственный дрон, который прилетел атаковать российские позиции.

17 февраля глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.