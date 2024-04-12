Польша готовит военных к отправке на Украину, сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» в Запорожье Владимир Рогов. Газета.Ru

«Под видом наемников идет боевое слаживание в условиях реальных боевых действий и подготовка военнослужащих польской армии для возможного ввода польского контингента на Украину и участия в конфликте против России», — заявил Рогов. News.ru

Он уточнил, что из Польши военные прибывают небольшими подразделениями, чаще всего в пределах роты. Каждый месяц-полтора они сменяются. Российская газета

Рогов добавил, что местные жители из оккупированной украинской армией части Запорожской области рассказывают о прибытии на днях нового подразделения. Речь идет как минимум о сотне поляков, уточнил он. По словам Рогова, эта группа находится на Ореховском направлении линии фронта. Говорит Москва