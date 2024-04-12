Военные базы США могут переехать из Нигера в Мавританию

Вслед за французами свое военное присутствие в Нигере сокращают и Соединенные Штаты. Контингент в количестве 1100 человек должен покинуть "нагретые" военные базы, с которых американцы, по данным CNN, проводили разведывательные и наблюдательные полеты над граничащими с Нигером Буркина-Фасо и Мали. Но у официального Вашингтона появился "запасной аэродром" в регионе: президент Мавритании Мухаммед аль-Газуани стал счастливым билетом на сохранение прописки США в Африке.

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Для западных стран с их пониманием о "справедливом миропорядке, основанном на правилах", Мавритания остается единственным бастионом относительной политической стабильности в Сахеле. После потери союзников в лице Нигера, Мали и Буркина-Фасо, а также из-за неустойчивых позиций в Чаде западные страны вынуждены обратиться к "давним партнерам", чтобы противостоять расширению российского влияния в регионе.

Внимание Соединенных Штатов сконцентрировано на северо-востоке Мавритании. В феврале американская военная делегация во главе с генералом Тоддом Васмундом, командующим оперативной группой армии США в Южной Европе и Африке (известной как SETAF-AFRICA), встретилась с высокопоставленными представителями мавританской армии во главе с генерал-майором Эль Мохтаром Болле Шаабане, начальником генштаба мавританских вооруженных сил. Встреча удивительным образом совпала с объявлением мавританских властей о строительстве аэропорта на северо-востоке страны, в регионе Аль-Мгити, на границе с Мали и Алжиром.

Стоит отметить, что Мавритания - стратегический союзник НАТО и входит в программу "Средиземноморский Диалог". Осенью 2023 года президент США Джо Байден "очень удачно" восстановил членство Мавритании в торговой программе "Закон о росте и расширении возможностей в Африке", позволяющей беспошлинно ввозить товары в Америку, в то время как Габон, Нигер, Центральноафриканская Республика (ЦАР) и Уганда, не следующие курсом Белого дома, напротив, были исключены из американской программы торговых преференций для континента.

Особого внимания заслуживает и расширение сотрудничества Мухаммеда аль-Газуани со странами НАТО. Так, например, в стране были созданы четыре центра управления кризисными ситуациями, а в январе 2021 года Газуани стал первым президентом Мавритании, посетившим штаб-квартиру НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг оказал Газуани радушный прием, назвав африканскую страну "лидером группы G-5 в Сахеле" в борьбе с терроризмом и обещав углубить сотрудничество в области безопасности границ. Приглашение Мавритании на саммит в Мадриде в июне 2022 года в качестве партнера, не входящего в НАТО, вызвало предположения о возможности создания военной базы альянса на стратегически важном атлантическом побережье страны.

Важным фактором для расширения сотрудничества Запада с Мавританией стало обсуждение вопроса о пресечении нелегальной миграции. Через Мавританию проходит довольно популярный транзитный маршрут для африканских беженцев, стремящихся попасть в Европу через Канарские острова. В ноябре 2022 года Испания заключила соглашение о предоставлении материально-технической помощи Мавритании, для оказания ей помощи в сдерживании нелегалов. Недавняя приостановка сотрудничества Европейской комиссии с Нигером в области миграции еще больше повысила значимость Мавритании в этой сфере.