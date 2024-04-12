Минобороны Великобритании не исключило отправку Украине лазерного оружия

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс не исключил отправку Украине лазерного оружия. Об этом сообщает The Telegraph.

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По словам главы британского военного ведомства, он ведет переговоры с военными учеными о том, как Великобритания может продвигать систему лазерного оружия DragonFire для использования на местах в условиях конфликта.