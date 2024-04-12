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Минобороны Великобритании не исключило отправку Украине лазерного оружия

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс не исключил отправку Украине лазерного оружия. Об этом сообщает The Telegraph.

Минобороны Великобритании не исключило отправку Украине лазерного оружия
© Lenta.ru

По словам главы британского военного ведомства, он ведет переговоры с военными учеными о том, как Великобритания может продвигать систему лазерного оружия DragonFire для использования на местах в условиях конфликта.

«Прямо сейчас в Европе разгорается настоящий конфликт, для решения которого у нас есть уникальное ультрасовременное оружие, которое может оказаться полезным», — сказал он.
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