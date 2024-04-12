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Лебедев: ВС РФ ударили по пригороду Харькова, куда перебросили военную технику

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по району села Циркуны в украинском Харькове, куда Киев перебросил военную технику. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, единичный прилет был зафиксирован в Харькове в 22:50 в четверг, 11 апреля. В пророссийском сопротивлении заявили, что именно в сторону села Циркуны перемещали украинскую военную технику, предназначенную для линии боевого столкновения, на белгородском направлении. Также Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар в районе Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области. 11 апреля мэр города Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении теплоэлектроцентрали, питающей населенный пункт. По его словам, вместе с этим ущерб был нанесен одной из местных трансформаторных подстанций. Объект оказался полностью разрушен.

Лебедев: ВС РФ ударили по пригороду Харькова, куда перебросили военную технику
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