Вооруженные силы Российской Федерации ударили по району села Циркуны в украинском Харькове, куда Киев перебросил военную технику. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, единичный прилет был зафиксирован в Харькове в 22:50 в четверг, 11 апреля. В пророссийском сопротивлении заявили, что именно в сторону села Циркуны перемещали украинскую военную технику, предназначенную для линии боевого столкновения, на белгородском направлении. Также Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар в районе Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области. 11 апреля мэр города Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении теплоэлектроцентрали, питающей населенный пункт. По его словам, вместе с этим ущерб был нанесен одной из местных трансформаторных подстанций. Объект оказался полностью разрушен.