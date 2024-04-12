В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Ростовской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

"В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника", - написал он.

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Губернатор отметил, что по предварительным данным, пострадавших и повреждений объектов нет.