ВКС РФ уничтожили 10 мест базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили 10 выявленных мест базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Аль-Амур сирийской провинции Хомс. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

"ВКС России уничтожили 10 выявленных мест базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Аль-Амур провинции Хомс", - сказал Попов.

По его данным, в результате огня из автоматического гранатомета АГС-17 со стороны террористов из района Ишакия по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Арейм провинции Латакия ранен один сирийский военнослужащий.