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В Британии оценили влияние F-16 на эффективность российских умных бомб

Истребители F-16, которые обещают поставить Киеву, не смогут снизить эффективность применения российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Влияние новых самолетов на российские умные бомбы Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк в публикации британского издания The Independent.

В Британии оценили влияние F-16 на эффективность российских умных бомб
© Lenta.ru
«Маловероятно, что F-16 значительно улучшат возможности перехвата российских планирующих бомб», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что российские самолеты сбрасывают планирующие бомбы вдали от линии соприкосновения, что вынудит пилотов F-16 залетать в зону действия российских систем противовоздушной обороны. Это увеличит риск поражения самолетов.

Ранее отставной генерал НАТО Бен Ходжес сообщил, что российские бомбы с УМПК представляют большую угрозу для Вооруженных сил Украины и стратегической инфраструктуры Киева.

В марте Минобороны России сообщило, что предприятие, выпускающее авиационные средства поражения, вдвое нарастило выпуск авиабомб ФАБ-1500 и начало массовое производство ФАБ-3000.

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