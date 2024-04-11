Российские военные нанесли удар по подразделениям 121-й бригады Вооруженных силы Украины (ВСУ), обстрелявшим Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и Энергодар. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Lenta.ru

«Наши точными ударами накрыли боевиков ВСУ, которые подвергали обстрелам Энергодар, Запорожскую атомную станцию, Каменско-Днепровский район Запорожской области», — отметил он. Газета.Ru

Часть из личного состава противника, добавил Рогов, удалось идентифицировать - это бойцы 121-й бригады теробороны из Кировограда. Российская газета