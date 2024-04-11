Франция впервые передала под командование НАТО свой авианосец

Франция передала под командование НАТО свой авианосец Шарль де Голль. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

© Газета.Ru

Это первый подобный случай. Авианосец был передан НАТО со всеми сопровождающими судами, включая атомную подводную лодку.

При этом вице-адмирал Франции Дидье Малетер подчеркнул, что подобная временная передача судна под командование НАТО не означает потерю Францией своей стратегической автономии, поскольку судно в любой момент может быть возвращено под национальное командование.

26 апреля судно уйдет на пятнадцатидневную миссию в Средиземное море вместе с другими американскими, греческими, испанскими и португальскими судами.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон высказался об отправке войск на Украину. Политик заявил, что России нельзя дать победить, а результат конфликта имеет «экзистенциальное» значение как для Европы, так и конкретно для Франции.