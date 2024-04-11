На Украине женщина-депутат поддержала мобилизацию женщин

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram поддержала идею о мобилизации женщин на Украине.

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Безуглая поделилась отрывком из интервью изданию Times советницы по гендерным вопросам командующего сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксаны Григорьевой. В нем она заявила, что Украине нужно призывать в армию женщин по примеру Израиля.

«Поддерживаю, это реалии. Ми до этого или дойдем, или будем уничтожены. Нет двух видов граждан для Конституции», — написала Безуглая.

Ранее Верховная Рада приняла закон, предполагающий ужесточение мобилизации. Депутаты приняли 31 поправку, в том числе ту, которая исключает положение о демобилизации через 36 месяцев.