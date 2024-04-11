Западный эксперт назвал российское оружие, с которым не справится F-16
Ожидаемые Киевом американские истребители F-16 не смогут помочь украинским военным в противодействии российским планирующим авиабомбам. Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка пишет газета The Independent.
Ранее исполняющая обязанности главы Минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен заявила о том, что Амстердам передаст Киеву первые истребители F-16 во второй половине 2024 года. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш сообщил, что обучение на американских военных самолетах в Великобритании, Дании, США и Франции проходят пять групп украинских летчиков.
В ВСУ заявили о неактуальности F-16 для Украины
Однако, по мнению Джастина Бронка, истребители F-16 вряд ли помогут справиться с главной проблемой, которая на сегодняшний день стоит перед Вооруженными силами Украины, - российскими планирующим авиабомбам ФАБ-1500.
«Маловероятно, что F-16 значительно улучшат возможности перехвата российских планирующих бомб», - констатировал он.
Эксперт скептически отнесся к планам украинцев с помощью американских истребителей поражать российские самолеты, несущие авиабомбы. Бронк обратил внимание на то, что российские летчики способны запускать авиабомбы, находясь далеко за линией фронта, что вынудит пилотов F-16 подлетать слишком близко.
«Даже в этом случае им нужно будет оказаться в нужном месте и в нужное время, чтобы обстрелять российский самолет как раз в тот момент, когда он начнет набирать высоту для взлета», - констатировал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований.
В свою очередь издание напомнило, что ФАБ-1500 может быть выпущена на расстоянии от 40 до 70 км от цели и имеет радиус поражения 200 метров. Российские военные блогеры прозвали это оружие «разрушителем зданий», отмечается в статье.