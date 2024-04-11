Эксперт назвал российское оружие, с которым не справится F-16

Ожидаемые Киевом американские истребители F-16 не смогут помочь украинским военным в противодействии российским планирующим авиабомбам. Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка пишет газета The Independent.

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Ранее исполняющая обязанности главы Минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен заявила о том, что Амстердам передаст Киеву первые истребители F-16 во второй половине 2024 года. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш сообщил, что обучение на американских военных самолетах в Великобритании, Дании, США и Франции проходят пять групп украинских летчиков.

В ВСУ заявили о неактуальности F-16 для Украины

Однако, по мнению Джастина Бронка, истребители F-16 вряд ли помогут справиться с главной проблемой, которая на сегодняшний день стоит перед Вооруженными силами Украины, - российскими планирующим авиабомбам ФАБ-1500.

«Маловероятно, что F-16 значительно улучшат возможности перехвата российских планирующих бомб», - констатировал он.

Эксперт скептически отнесся к планам украинцев с помощью американских истребителей поражать российские самолеты, несущие авиабомбы. Бронк обратил внимание на то, что российские летчики способны запускать авиабомбы, находясь далеко за линией фронта, что вынудит пилотов F-16 подлетать слишком близко.

«Даже в этом случае им нужно будет оказаться в нужном месте и в нужное время, чтобы обстрелять российский самолет как раз в тот момент, когда он начнет набирать высоту для взлета», - констатировал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований.

В свою очередь издание напомнило, что ФАБ-1500 может быть выпущена на расстоянии от 40 до 70 км от цели и имеет радиус поражения 200 метров. Российские военные блогеры прозвали это оружие «разрушителем зданий», отмечается в статье.