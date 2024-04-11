В Николаеве прогремел взрыв в районе бронетанкового завода

Российские военные нанесли удар в районе бронетанкового завода в Николаеве на Украине. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

«В стороне завода БТР прилет. Знаю, что работала РЭБ. (...) По идее что-то интересное накрыли, суда по "скорым" толпой туда летящим прямо сейчас», — отметил он.

Ранее стало известно, что два района Николаевской области Украины оказались обесточены после удара Вооруженных сил (ВС) России по селу Михайло-Ларино. Отмечается, что за день до этого российская атака по населенному пункту также вывела из строя распределительную станцию.

Координатор подполья Лебедев: ВС России ракетами ударили по заводам в Харькове

В четверг, 11 апреля, Лебедев сообщил о вероятном попадании по Трипольской теплоэлектростанции под Киевом. После этого в сеть попало видео пожара на электростанции, а местные власти призвали людей плотно закрыть окна и сделать запасы воды.