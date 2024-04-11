ФСБ: атаку спецназа ВСУ на Тендровскую косу курировала морская пехота Британии

Атаку спецназа ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области курировала морская пехота Великбритании. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Украинский отряд сил спецопераций пытался высадиться на Тендровскую косу в конце февраля, однако был уничтожен российскими бойцами. Одного из диверсантов при этом удалось взять в плен.

"Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВСУ и их британских кураторов", - сообщили в ЦОС.

В ведомстве пояснили, что деятельность ответственного за попытку десанта центра ССО ВСУ курируется подразделением Специальной лодочной службы морской пехоты Великобритании (Special Boat Service). А сам пленный рассказал, что его готовили на базе бронетанкового пехотного батальона 3-й "железной" дивизии Великобритании.

В ЦОС подчеркнули, что эти сведения говорят о прямой вовлеченности британских спецподразделений в разработку акций, направленных против безопасности России.