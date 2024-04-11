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Минэнерго Украины подтвердило полное уничтожение Трипольской ТЭС под Киевом

Министерство энергетики Украины подтвердило, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена.

«В ночь на четверг, 11 апреля, полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области. Произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня», — говорится в телеграм-канале ведомства, сообщает ТАСС.

Ранее об уничтожении ТЭС сообщила компания «Центрэнерго», в ведении которой находится станция.

Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра в 45 километрах южнее Киева. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. Являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.

Ранее украинские СМИ распространили видео, на котором запечатлен сильный пожар на объекте. В небо поднимается густой столб черного дыма.

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