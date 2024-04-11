Подполье заявило об ударе по энергообъекту украинского олигарха в Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье нанесен удар по энергетическому объекту, принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

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«Прилеты были в Запорожье, где погасили энергетический объект Ахметова и его компании ДТЭК», — рассказал он.

Лебедев также сообщил, что в Запорожской области был зафиксирован прилет по месту дислокации украинских военных. Также удар нанесли по казарме во Львове.

Нанесен удар по одной из крупнейших ТЭС на Украине

Ранее, 10 апреля, подполье сообщило о ракетном ударе по крупному скоплению войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Очакове. Там могли находиться до 300 военнослужащих.