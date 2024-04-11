Тульские противотанковые ракеты "Вихрь-1" установят на новые вертолеты Ми-28НМ

Тульские противотанковые ракеты "Вихрь-1" после модернизации установят на новые вертолеты "Ми-28НМ".

© Российская Газета

Об этом сообщает Telegram-канал "Русское оружие". И отмечает, что 1,4-маховые противотанковые ракеты 9М127-1 "Вихрь-1" подтвердили эффективность на 97 процентов. Их использовали для отражения наступлений мотопехотных и танковых батальонов ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлениях. После этого ракеты попали в программу интеграции в боекомплекты и системы управления вооружением модернизированных Ми-28НМ.

"Вихрь-1" наводятся на цели при помощи полуавтоматического лазерно-лучевого канала мультиспектрального оптико-электронного комплекса ОПС-28. Он может определить цель в ночное время на удалении до семи километров. Система управления вооружением адаптирована к применению дозвуковых многоцелевых тактических ракет.