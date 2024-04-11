После удара российских сил в Одессе погибли румынские наемники

В Одесской области российские военные ударили по скоплениям ВСУ, среди погибших, вероятно, есть наемники из Румынии. Об этом со ссылкой на координатора пророссийского подполья в Николаеве Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

В ночь на 11 апреля сообщалось, что в Одессе произошел мощный взрыв.

После этого в городе частично пропало электричество.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

ВС РФ поразили базу наемников в Харькове

11 апреля пророссийское подполье рассказало об ударе по заводам в Харькове.

Ранее подполье заявило об ударе российских войск по расположению ВСУ в Очакове.