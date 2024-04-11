В ДНР оценили шансы на успех нового контрнаступления ВСУ

Новое контрнаступление Украины по объективным причинам не будет успешным, но необходимо учитывать сопутствующую ему ситуацию. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Киева уже есть план нового контрнаступления. По его словам, разрушение Крымского моста входит в этот план.

По мнению Кимаковского, это контрнаступление будет безуспешным в том числе из-за крупных проблем с финансированием Запада Вооруженных сил Украины, есть проблемы с поставками боеприпасов и с формированием системы безопасности на территориях союзников.

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При этом советник главы ДНР отметил, что следует серьезно отнестись к заявлению Зеленского ввиду возможных дополнительных поставок различных систем вооружения Киеву и возможной тотальной мобилизации в стране. Эксперт предположил, что украинский лидер в данном случае делает ставку на поставку американских самолетов-истребителей F-16, новых ракет, управляемых бомб, а также на развитие беспилотников.

Предыдущее контрнаступление Украины началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «контрнаступ» не то что буксует, «это провал».

Ранее Зеленский признал, что РФ обладает значительным влиянием в мире.