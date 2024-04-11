МО РФ: силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ за ночь над территорией РФ

За ночь над территорией России были сбиты 12 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Мордовией. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа. Их перехватили дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО).

Три украинских БПЛА сбиты в Фатежском районе Курской области

Отмечается, что три дрона были сбиты над территориями Курской и Тамбовской областей, по два — в республике Мордовия и Белгородской области, по одному — в Брянской и Липецкой областях.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.