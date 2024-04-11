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МО РФ: силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ за ночь над территорией РФ

За ночь над территорией России были сбиты 12 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

МО РФ: силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ за ночь над территорией РФ
© РИА Новости

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Мордовией. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа. Их перехватили дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО).

Три украинских БПЛА сбиты в Фатежском районе Курской области

Отмечается, что три дрона были сбиты над территориями Курской и Тамбовской областей, по два — в республике Мордовия и Белгородской области, по одному — в Брянской и Липецкой областях.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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