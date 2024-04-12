Стало известно о последствиях удара по расположению ВСУ в Сумах

Удар по расположению украинских военных в Сумах был нанесен с помощью фугасных авиабомб (ФАБ). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Информация опубликована в его Telegram-канале.

"ФАБами атаковали еще одну "располагу" в Сумах", - написал Лебедев.

По его словам, после произошедшего в городе взрыва был зафиксирован столб дыма. Координатор николаевского подполья добавил, что автомобили скорой помощи и МЧС "летят к старому центру" города.

11 апреля теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), которая расположена в Сумах, получила повреждения в результате взрыва.

Также, по данным подполья, был нанесен удар по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината (СевГОК) в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.