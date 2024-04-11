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В российском регионе дрон атаковал строящуюся больницу

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В российском регионе дрон атаковал строящуюся больницу
© Sofiia Gatilova / Reuters

В результате инцидента жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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Объявленный на территории Добровского округа режим «Угрозы атаки БПЛА» снят.

В октябре 2023 года на территории военного клинического госпиталя имени Бурденко в подмосковной Балашихе нашли разведывательный беспилотник. На дроне не было опознавательных знаков, кинологи не обнаружили на нем взрывчатых веществ или взрывного устройства.

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