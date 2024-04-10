Байден назвал срок окончания конфликта на Украине
Конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву. Такие сроки Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.
Он указал на подавляющую поддержку Украины у большинства демократов и республиканцев.
«Война на Украине закончится тогда, когда лидер палаты представителей позволит проголосовать. <...> Голосование должно быть сейчас же», - заявил американский лидер.
В своем совместном заявлении Байден и Кисида заявили, что США и Япония намерены продолжать вводить жесткие санкции против России и оказывать неизменную поддержку Украине.
Ранее генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что конгрессмены Палаты представителей США должны преодолеть межпартийные разногласия и согласовать помощь Украине.
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