Байден: США, Япония и Австралия создадут сеть противоракетной обороны

Американский президент Джо Байден заявил, что США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны.

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Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Японии Фумио Кисидой.

«Впервые Япония, США и Австралия создадут сеть архитектуры по противоракетной обороне», — цитирует его РИА Новости.

Как писало ранее японское агентство Kyodo, военное командование США намеревается расширить функции штаба своих вооружённых сил в Японии.