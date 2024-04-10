Байден: США, Япония и Австралия создадут сеть противоракетной обороны
Американский президент Джо Байден заявил, что США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны.
Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Японии Фумио Кисидой.
«Впервые Япония, США и Австралия создадут сеть архитектуры по противоракетной обороне», — цитирует его РИА Новости.
Как писало ранее японское агентство Kyodo, военное командование США намеревается расширить функции штаба своих вооружённых сил в Японии.