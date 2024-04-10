США разместят в Азии ракеты среднего радиуса

США до конца 2024 года разместят в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель Тихоокеанского командования американской армии.

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По его словам, США не намерены отказываться от этого плана и делают все, чтобы разместить ракетные системы среднего радиуса в Азии к концу 2024 года.

Если данный план будет реализован, то это станет первым развертыванием в регионе ракет с момента подписания США и России ДРСМД в 1987 году, который запрещал странам обладать баллистическими и крылатыми ракетами средней дальности наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.

При этом пока остается неизвестным, где именно Вашингтон разместит свои ракетные системы в Азии. Однако предполагается, что данный шаг направлен на сдерживание Китая.