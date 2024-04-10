Стало известно, когда Украина получит большую часть снарядов по «чешской инициативе»

Украина до конца июня получит большую часть боеприпасов для артиллерийских орудий в рамках «чешской инициативы». Об этом сообщает информагентство ČTK. Газета.Ru

Поставки боеприпасов, как уточняется в публикации, будут продолжаться до конца текущего года. Российская газета

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для Вооруженных сил Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. Ранее газета Politico информировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024-го, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее. ТАСС