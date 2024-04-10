СМИ: Украина получит большую часть снарядов по "чешской инициативе" до конца июня

Украина до конца июня получит значительную часть артиллерийских снарядов в рамках "чешской инициативы", предусматривающей их закупку за средства государств Запада в третьих странах. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Реализацию инициативы обсудили в среду президент и министр обороны Чехии. Поставки снарядов на Украину, по данным ČTK, будут продолжаться до конца года.

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для Вооруженных сил Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. Ранее газета Politico информировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024-го, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее.

К инициативе присоединились порядка 20 государств, среди которых Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Финляндия, Швеция и Эстония.

По информации западных СМИ, на реализацию программы собрано около $1,5 млрд. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил 3 апреля, что собранных средств хватит на покупку 300 тыс. снарядов. По его словам, ведутся переговоры о приобретении еще 500 тыс. единиц.