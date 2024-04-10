Стала известна судьба лежавшего год в коме и признанного дезертиром бойца СВО

Бойца специальной военной операции (СВО), пролежавшего год в коме и признанного дезертиром, перевезут из госпиталя в Ленинградской области в Екатеринбург. О дальнейшей судьбе военнослужащего Госдумы Максим Иванов в беседе с Ura.ru.

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По его словам, сейчас родственники россиянина ждут документы о его увольнении со службы.

«Параллельно ведутся переговоры с одним из екатеринбургских госпиталей, где солдата могли бы принять в паллиативном отделении. Пока он лежит в госпитале в Пушкино», — сказал Иванов.

О том, что участника спецоперации из свердловского города Сухой Лог, оказавшегося в коме из-за минно-взрывной травмы, признали самовольно оставившим часть, стало известно 9 апреля. По словам Иванова, это выяснилось после обращения в военную прокуратуру по поводу положенных военнослужащему выплат. До этого солдату отказывались восстанавливать потерянный на поле боя паспорт, требуя от него самостоятельно явиться в миграционную службу.

10 апреля депутат сообщил, что уже получил ответ от военной прокуратуры, в котором говорится о выявленных нарушениях. Иванов заверил, что, если семье солдата еще не поступили выплаты, то в ближайшее время поступят в полном объеме. При этом он подчеркнул, что улучшений в состоянии бойца нет, и он до сих пор находится в коме.

В сентябре 2023 года Иванов также рассказал о бойце СВО, который в течение года не получал выплаты из-за своих фамилии, имени и отчества. Как выяснилось, в подразделении, где проходил службу мужчина, числился его полный тезка. Из-за путаницы в базу данных «Алушта», через которую проходит все материально-техническое обеспечение военных, внесли только одного человека.