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От стран НАТО потребовали немедленно передать оружие Украине

Страны НАТО должны срочно поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы к ним. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Столтенберг потребовал от стран НАТО немедленно передать оружие Украине
© globallookpress.com
«Ситуация на поле боя становится более сложной. Задержки в поставках ПВО позволят российским ракетам поразить большее число целей, а задержки в поставках боеприпасов позволят российским войскам вести наступление по всей линии фронта. Страны НАТО должны обеспечить военную поддержку Украине», — заявил Столтенберг на встрече с президентом Финляндии Александером Стуббом.

Столтенберг утверждает, что поставки вооружения для украинской армии должны стать не добровольными, а обязательными, что будет обсуждаться на саммите НАТО в США в июле этого года.

Столтенберг приветствовал идею Финляндии разместить штаб НАТО у границы с РФ

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что запасы ЗРК Patriot для Киева исчерпаны.

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