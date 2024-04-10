Названа причина отказа «Азова»* выполнять приказ главкома ВСУ

«Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) отказывается выполнять приказ главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского по удержанию Часова Яра, так как понимают, что неспособны выполнить эту задачу, считает военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Причину саботажа он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

© Zuma/TACC

«"Азов" считает, что это слишком для них, что они более квалифицированы и должны заниматься другими задачами, хотя на самом деле причина в другом — они понимают, что эту боевую задачу они не выполнят и все сложат свои буйные головы, вот в чем основная причина, они боятся выполнять боевые задачи», — предположил Кошкин.

Он добавил, что саботаж – это серьезный симптом для Вооруженных сил Украины.

«Конечно же, это неповиновение, невыполнение и так далее ведет к моральному разложению и, в принципе, к проигрышу, к тому, что их победят», — пояснил эксперт.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что третья штурмовая бригада «Азов» отказалась выполнять приказ по удержанию Часова Яра. Отмечалось, что аналогичным образом «Азов» ранее действовал в Авдеевке, где отказался входить в город».

Штурмовая бригада ВСУ из боевиков "Азова"* отказалась идти на оборону Часова Яра

До этого сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль Богдановку, располагающуюся севернее города Часов Яр. Военным России потребовалось около недели, чтобы организовать около города плацдарм для ожидающегося штурма.