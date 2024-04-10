МО РФ сообщило о нанесении поражения трем бригадам ВСУ на херсонском направлении

Российские войска нанесли за сутки на херсонском направлении огневое поражение живой силе и технике трем украинским бригадам, потери противника составили до 65 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Михайловка и Ивановка Херсонской области", - сказали в ведомстве.

По его данным, потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 3 автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".