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На Украине приняли в первом чтении закон о мобилизации осужденных

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о мобилизации осужденных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

На Украине приняли в первом чтении закон о мобилизации осужденных
© Lenta.ru

В поддержку законопроекта проголосовал 281 депутат.

По словам Гончаренко, принимать на службу предлагается только определенные категории заключенных — только те, кто совершил нетяжкие преступления.

«Нужно дать возможность осужденным воевать, если они хотят», — заявил депутат.

При этом он подчеркнул, что осужденные по тяжким статьям мобилизованы не будут.

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