На Запорожской АЭС действует режим воздушной опасности

Запорожской АЭС действует режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности действует на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), в небе над городом - спутником станции Энергодаром фиксируются беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Относительно [спокойная]. Режим воздушной опасности действует [на ЗАЭС]. Сегодня над Энергодаром летают дроны", - ответила Яшина на вопрос корреспондента ТАСС о том, спокойная ли в настоящее время обстановка на станции.