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Запорожской АЭС действует режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности действует на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), в небе над городом - спутником станции Энергодаром фиксируются беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На Запорожской АЭС действует режим воздушной опасности
© РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Относительно [спокойная]. Режим воздушной опасности действует [на ЗАЭС]. Сегодня над Энергодаром летают дроны", - ответила Яшина на вопрос корреспондента ТАСС о том, спокойная ли в настоящее время обстановка на станции.
Военные новости
Евгения Яшина
Украина