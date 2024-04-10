На Запорожской АЭС действует режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности действует на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), в небе над городом - спутником станции Энергодаром фиксируются беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.